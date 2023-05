Polizei forciert Kampf gegen Geldautomatensprenger

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei den jüngsten Sprengungen von Geldautomaten in Hessen ermitteln Beamte sogar wegen mutmaßlichen versuchten Mordes, weil dabei in Offenbach und Bad Homburg auch Unbeteiligte in Lebensgefahr geraten sein könnten. Mittlerweile forciert die hessische Polizei ihren Kampf gegen diese Kriminalität.