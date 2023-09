Polizei: GPS-Sender sind probates Mittel gegen Raddiebstähle

Auch aus anderen Landesteilen werden entsprechende Erfolge vermeldet, so wurde in Frankfurt in diesem Sommer dank GPS ein Dieb geschnappt, während er noch das gestohlene Rad davon schob. In Darmstadt führte die Ortung eines gestohlenen Rades die Polizisten in eine Wohnung, dort fanden sie das Zweirad im Badezimmer. Das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden registrierte „Fälle im unteren zweistelligen Bereich“, in denen dieses Jahr gestohlene, mit Sender ausgestattete Räder wieder zurück zu ihren Eigentümern gebracht werden konnten.