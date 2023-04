Polizei in Hessen nimmt erneut Raser in den Blick

Marburg (dpa/lhe) - . Die hessische Polizei wird am 21. April beim europaweiten Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“ wieder Raser am Steuer ins Visier nehmen. Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, welche Gefahren und Folgen zu schnelles Fahren haben kann, wie die Polizei am Freitag in Marburg mitteilte. Die Standorte der Geschwindigkeitsmessungen während der Aktion zwischen 6.00 und 22.00 Uhr will die Polizei im Vorfeld bekannt geben.