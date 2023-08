Polizei kontrolliert streikende Fernfahrer in Gräfenhausen

Gräfenhausen (dpa/lhe) - . Knapp einen Monat nach Beginn des Fahrerstreiks auf der südhessisches Raststätte Gräfenhausen haben am Mittwoch mehrere Dutzend Polizisten die Fahrer kontrolliert. Die Beamten wollten die Identität der Fahrer aus Georgien, Usbekistan und anderen zentralasiatischen Republiken feststellen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt zu dem Einsatz, zu dem auch Dolmetscher hinzugezogen wurden. „Es geht sehr entspannt und freundlich zu.“ Die Kontrolle dauerte am frühen Nachmittag noch an.