Polizei nimmt bei Unfall mit Haftbefehl gesuchte Männer fest

Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Nach einem Unfall auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim hat die Polizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Einer von ihnen sei ins Gefängnis gebracht worden, wo der 26-Jährige seine achtmonatige Strafe wegen Drogendelikten absitzen werde, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Sein 25 Jahre alter Beifahrer konnte die in seinem Haftbefehl geforderten 195 Euro bezahlen und wurde wieder entlassen. Bei dem Unfall am Donnerstagabend war der 26-Jährige einem stark bremsenden Fahrzeug aufgefahren. Die Beamten stellten bei der routinemäßigen Überprüfung zu dem Unfall fest, dass gegen die beiden Männer Haftbefehle vorlagen.