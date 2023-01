Polizei nimmt Mann nach Bedrohung von Nachbarn fest

Karben (dpa/lhe) - . Die Polizei ist in Karben im Wetteraukreis zu einem größeren Einsatz ausgerückt, nachdem ein Mann seine Nachbarn bedroht haben soll. Weil bei dem polizeibekannten 31-Jährigen in der Vergangenheit bereits Waffen gefunden und sichergestellt worden waren, umstellten Einsatzkräfte das Wohnhaus, in das er sich am Dienstag zwischenzeitlich zurückgezogen hatte. Wie die Ermittler weiter mitteilten, betraten Polizeibeamte gegen Mittag das Haus und nahmen den 31-Jährigen in Gewahrsam. Es sei niemand verletzt worden. Der Mann sei am Morgen aufgefallen, als er laut herumgebrüllt und Anwohner bedroht habe. Daraufhin sei die Polizei gerufen worden.