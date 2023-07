Polizei räumt besetzte Dondorf-Druckerei in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Polizei hat am Mittwoch mit der Räumung der besetzten ehemaligen Dondorf-Druckerei in Frankfurt begonnen. Vor Ort seien 24 Menschen angetroffen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Die Lage sei friedlich, hieß es. Die ehemalige Druckerei war Ende Juni von Aktivistinnen und Aktivisten besetzt worden. Diese fordern den Erhalt des Gebäudes, das in Besitz der Goethe-Universität ist. Die Universität plant einen Abriss, um einen Neubau für das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik zu errichten. In dem Gebäude hatte sich zuletzt das Institut für Kunstpädagogik der Goethe-Universität befunden.