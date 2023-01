Polizei räumt Fechenheimer Wald: Wenige Aktivisten im Gebiet

Die Fraktion der Linken im hessischen Landtag kritisierte die Räumung scharf: „In Zeiten des Klimawandels braucht es die Durchsetzung eines echten sozial-ökologischen Wandels statt der Abholzung von Wäldern für Planungsdinosaurier“, hieß es in einer Mitteilung. „Der für ein Autobahn-Projekt gerodete Dannenröder Forst in Hessen, Lützerath, nun der Fechenheimer Wald in Frankfurt am Main – von Klimaschutz ist zwar auch in der Politik viel die Rede, in der Praxis werden die Klimaziele aber auch unter grüner Regierungsbeteiligung torpediert.“