Polizei rettet Betrunkenen in Unterhosen aus Eiseskälte

Rüdesheim (dpa/lhe) - . Die Polizei hat in Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) einen Mann aufgegriffen, der am frühen Samstagmorgen bei minus zehn Grad nur mit einer Unterhose bekleidet in einer Straße herumirrte. In einem Streifenwagen konnte sich der betrunkene 27-Jährige erst einmal mit einer Decke aufwärmen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. „Mit dem Aufwärmen kamen auch lückenhaft seine Erinnerungen wieder“, berichteten sie weiter. Schließlich habe der Frankfurter wieder in seine Ferienwohnung nach Rüdesheim gebracht werden können.