Polizei rettet Schafe und fährt sie im Streifenwagen

Sulzbach (dpa/lhe) - . Schäfchen zählen im Nachtdienst hieß es ganz real für Beamte der Polizeistation in Eschborn (Main-Taunus-Kreis). Diese retteten drei entlaufene Schafe von Bahngleisen in Sulzbach und transportierten sie dann mit dem Streifenwagen ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. „Die Schafe auf den Gleisen waren eine Gefahr für den Bahnverkehr und für sich selbst“, teilte ein Sprecher mit. Deshalb hätten die Polizisten sie mit großer Mühe zunächst von den Gleisen geholt und dann in ein Polizeiauto gepackt. Aufgrund der Uhrzeit und der Umstände habe es keine andere Möglichkeit gegeben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.