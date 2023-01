Polizei: Risiken bei Einsatz zu Räumung im Fechenheimer Wald

Wann mit dem Einsatz zu rechnen ist, sagte Müller nicht. Der Beginn der Räumung wird in dieser Woche erwartet. Die Aktivisten, die sich in dem Waldstück aufhalten, bekräftigten in einer Mitteilung in der Nacht auf Mittwoch, dass sie das Waldgebiet im Frankfurter Osten nicht verlassen wollen. Dort soll die A66 weitergebaut und mit dem geplanten Riederwaldtunnel an die A661 angeschlossen werden.