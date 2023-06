Polizei-Schuss: Mann war laut Ermittlungen bewaffnet

Die Beamten einer Streife waren in der Nacht auf Sonntag um kurz vor 1.00 Uhr gerufen worden, da ein 50-Jähriger seine Ehefrau geschlagen haben soll, hatte die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Die Streife sei vor dem Anwesen der Familie in der Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf den Mann getroffen. „Im Zuge der Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch gegen den Tatverdächtigen“, hieß es in der Mitteilung. Der Tatort war für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt worden.