Polizei sieht nach Vorfall Verbesserungsbedarf für Zukunft

Bis heute gebe es keinerlei Hinweise oder Anhaltspunkte, dass der Mann innerhalb einer der von der hessischen Polizei begleiteten Kolonnen in den Luftsicherheitsbereich des Flughafens eingefahren sei, sagte der Sprecher der Frankfurter Polizei. „Vielmehr fuhr der Wagen im Anschluss, also nach den Kolonnen, in den Luftsicherheitsbereich ein.“