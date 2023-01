Polizei: Silvesternacht in Hessen verläuft meist friedlich

In der Bilanz des Polizeipräsidiums in Offenbach war von einem „insgesamt relativ friedlichen und weitgehend unspektakulären Jahreswechsel“ die Rede. In Südhessen seien die spektakulärsten Ereignisse der Nacht Mülltonnen- und Heckenbrände gewesen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Die Silvesternacht sei ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen.