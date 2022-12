Polizei stellt gefälschte Ausweise und Munition sicher

Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei Durchsuchungen unter anderem in Südhessen hat die Polizei gefälschte Ausweise und mehrere hundert Schuss scharfe Munition sichergestellt. Die zwei Hauptbeschuldigten in dem Fall befänden sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag in Südhessen mit. Am Mittwochmorgen seien acht Wohn- und Geschäftsgebäude in Hessen - in Darmstadt, Rüsselsheim, Groß-Zimmern und Langen - durchsucht worden. Jeweils eine Durchsuchung habe es in Gelsenkirchen sowie im belgischen Antwerpen gegeben.