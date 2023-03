Polizei stellt rund 50 Marihuana-Pflanzen sicher

Alheim (dpa/lhe) - . Beamte der Kriminalpolizei haben rund 50 Marihuana-Pflanzen in einem Wohnhaus eines 26-jährigen Mannes im Landkreis Hersfeld-Rotenburg beschlagnahmt. Wie die Polizei Osthessen am Mittwoch berichtete, fanden die Ermittler am Dienstag in Alheim eine professionelle Plantage mit Aufzuchtzelten, Verkaufsutensilien und weiteren Werkzeugen vor.