Über 100 Kilo Rauschgift auf dem Weg nach Frankfurt entdeckt

Saarbrücken/Frankfurt. Über 100 Kilo Rauschgift konnte die Polizei am Dienstag in einem Lkw auf dem Weg aus Spanien nach Frankfurt sicherstellen. Das Fahrzeug konnte nach dem Grenzübertritt nach Deutschland auf dem Gelände einer Firma im Saarbrücker Stadtteil Brebach „festgestellt und überprüft” werden, wie das Landespolizeipräsidium Saarland und das hessische Landeskriminalamt am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Insgesamt fünf Männer aus dem Saarland im Alter zwischen 33 und 35 Jahren seien – trotz eines Fluchtversuchs – vor Ort vorläufig festgenommen worden. Bei der Durchsuchung des Lkws fanden die Einsatzkräfte einen Stahlschrank, der zwischen der Ladung versteckt war und in dem sich das Rauschgift befand.