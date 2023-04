Polizei stößt bei Verkehrskontrolle auf Drogen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Drei Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren sind am Montag bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden, nachdem sie zuvor ein kleines Päckchen aus dem Auto geworfen hatten. Darin befanden sich rund 100 Gramm Haschisch, wie die Polizei am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bei der Kontrolle wurden zudem geringere Mengen an Drogen, Pfefferspray und mehrere Tausend Euro sichergestellt.