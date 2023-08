Polizei stoppt E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Leun (dpa/lhe) - . Die Polizei hat in Leun einen E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt, der verbotenerweise auf dem Bürgersteig gefahren ist. Außerdem habe das Kennzeichen am Scooter des 46-Jährigen aus der mittelhessischen Kleinstadt gefehlt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Streife aus Wetzlar stoppte den Mann bei seiner Fahrt am Montagmorgen und machte einen Drogentest. Dabei konnten Amphetamin und THC nachgewiesen werden, hieß es. Gegen den 46-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts einer Drogenfahrt ermittelt.