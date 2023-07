Polizei: Streikende Lkw-Fahrer schon auf zwei Raststätten

Gräfenhausen (dpa/lhe) - . Der neue Streik von Lastwagenfahrern aus Osteuropa hat sich in Südhessen auf zwei Autobahn-Raststätten ausgeweitet. Während die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag in Gräfenhausen an der Autobahn 5 bei Darmstadt 73 Lkw zählte, kamen nur rund 15 Kilometer weiter auf der Raststätte Pfungstadt West an der A 67 noch zwölf weitere Lastwagen hinzu. Mit Blick auf regelmäßige Streifenfahrten von Beamten sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt, vorerst habe es keine Zwischenfälle gegeben.