Polizei sucht Autofahrer nach Unfall mit Verletzten

Willingshausen (dpa/lhe) - . Nach einem Frontalzusammenstoß mit Verletzten auf einer Landesstraße im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis sucht die Polizei nach dem Fahrer eines der beteiligten Autos. Möglicherweise sei auch er bei dem Unfall am späten Dienstagabend zwischen Willingshausen-Wasenberg und Schwalmstadt-Treysa verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei waren zwei Autos in einer leichten Linkskurve frontal zusammengestoßen.