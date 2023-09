Polizei sucht in Lahn nach vermisster Frau

Laut Mies hatte es bereits zuvor Hinweise gegeben, wonach die Frau im Großraum Limburg gestorben sein soll und ihr Leichnam zwischen Villmar und Runkel in oder an der Lahn abgelegt worden sei. In diesem Bereich hatten Beamte bereits nach der Vermissten gesucht. Ihr Verschwinden war zudem im September Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gewesen. Nach der Ausstrahlung gingen mehrere Hinweise an, die überprüft werden.