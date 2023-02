Polizei verhindert Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans

Bickenbach (dpa/lhe) - . Die Polizei hat eine mögliche größere Auseinandersetzung zwischen Fans des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Anhängern des Zweitligisten Darmstadt 98 verhindert. Es habe Hinweise gegeben, dass sich Anhänger eines Bundesligavereins aus dem Rhein-Main-Gebiet am Freitagabend am Bahnhof im südhessischen Bickenbach verabredet hätten, teilte die Polizei in Darmstadt am Samstag mit. Den Hinweisen zufolge wollten sie den Halt eines Zuges abwarten, um dann andere Fans anzugreifen. In dem Zug seien rund 250 Darmstädter Anhänger auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel in Sandhausen gewesen.