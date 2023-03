Polizei: Verkehrschaos in Städten bleibt aus

Wiesbaden/Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - . Trotz der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr ist ein Verkehrschaos in den betroffenen hessischen Städten am Morgen ausgeblieben. Es sei „eher weniger“ los als sonst, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen in Frankfurt. Es hätten sich vermutlich viele Pendler auf die Einschränkungen eingestellt.