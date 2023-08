Polizei: Verkehrsrüpel mit Blaulicht unterwegs

Vom ersten Anruf kurz vor 19.00 Uhr bis zu Kontrollen des Wagens rund drei Stunden später hätten mehrere Zeugen am Dienstag von dem Auto berichtet. So soll er mit eingeschaltetem Blaulicht in Biedenkopf mit über 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Eine Streife habe den Wagen wegen zu hoher Geschwindigkeit wieder aus den Augen verloren. Die Fahndung habe mit einer Kontrolle an einer roten Ampel in Steffenberg geendet.