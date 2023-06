Polizei zufrieden mit bisherigem Verlauf von Hessentag

Innenminister Peter Beuth vereidigte am Sonntag gemeinsam mit Ministerpräsident Boris Rhein und Innenstaatssekretär Stefan Sauer etwa 900 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter. Alle auf dem Tag der Polizei in Pfungstadt Vereidigten seien im Alter von 18 bis 35 Jahren, und fast die Hälfte von ihnen seien Frauen, teilte das Landesinnenministerium mit. Rund 20 Prozent der Anwärterinnen und Anwärter haben einen Migrationshintergrund, etwa ein Drittel stammt aus anderen Bundesländern. Sieben gehören der Sportfördergruppe an.