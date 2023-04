Polizeibeamte auf Fotos mit Rechtsextremisten

Kassel (dpa/lhe) - . Weil sie auf Fotos mit Rechtsextremisten zu sehen sind, ermittelt der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen gegen zwei Polizeibeamte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war einer der Männer bei einer Outing-Aktion einer linken Recherchegruppe aufgefallen, die Namen und Fotos von mutmaßlichen Rechtsextremisten veröffentlichte. Der Polizist soll demnach in einem Social Media-Post neben einer Person zu sehen sein, die laut der Veröffentlichung der linken Recherchegruppe der rechtsextremistischen Szene in Nordhessen angehören soll.