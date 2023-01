Viernheim (dpa/lhe) - . Im südhessischen Viernheim ist es am Montagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund seien vermutlich Streitigkeiten im familiären Umfeld, sagte ein Polizeisprecher. Über mögliche verletzte Personen war zunächst nichts bekannt. Der Polizeieinsatz dauerte am frühen Abend zunächst an.