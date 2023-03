Polizeigewerkschaft: Fanausschluss auch hier denkbar

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält einen Ausschluss von Fans aus einer bestimmten Stadt bei Fußballspielen auch in Deutschland für denkbar. „Denkbar schon, und machbar sollte es bei entsprechenden polizeilichen Erkenntnissen auch sein. Eine solche gefahrenpräventive Maßnahme kann und sollte jedoch nur eine sehr besondere Ausnahmesituation darstellen“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Auslöser der Debatte war das Ticket-Verkaufsverbot an Menschen aus der Stadt Frankfurt vor dem Champions-League-Spiel der Eintracht bei SSC Neapel an diesem Mittwoch.