Polizeikontrollen in Frankfurter Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Polizei hat am Freitagnachmittag mit einer größeren Kontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel begonnen, die bis in die Abendstunden dauern sollte. Ein Polizeisprecher sagte, es werde an verschiedenen Orten kontrolliert, auch zusammen mit der Steuerfahndung. Ziel der Aktion sei neben Verdachtskontrollen, Präsenz im Viertel zu zeigen und den Druck etwa auf Dealer zu erhöhen. Neben Kontrollen auf Drogen- und illegalen Medikamentenhandel wurden auch Ausweisdokumente überprüft. Auch in einem der Laufhäuser waren Polizisten im Einsatz.