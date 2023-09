Polizeioldtimermuseum wird 20

Marburg (dpa/lhe) - . Seit zwei Jahrzehnten hat Marburg eine besondere Attraktion für Oldtimerfans: Mehr als 100 Polizeifahrzeuge können die Besucher auf dem Gelände des 1. Deutschen Polizeioldtimermuseums bestaunen. Mit einem großen Sommerfest wird an diesem Sonntag (3. September) das 20-jährige Bestehen gefeiert. Die Initiatoren erwarten auch in diesem Jahr rund 3000 Besucher zu dem Fest. Sie können beispielsweise einen Drohnen-Einsatz der Polizei miterleben, in einem Beiwagen-Motorrad mitfahren oder sich eine Vorführung mit Polizeihunden sowie die Landung eines Polizeihubschraubers anschauen.