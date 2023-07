Polizeipräsenz in Gießen: 47-Jähriger in Gewahrsam

Gießen (dpa/hes) - . Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Eritrea-Festival in Gießen hat die Polizei mehrere Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen und Platzverweise ausgesprochen. In der Nacht zum Freitag sei ein 47 Jahre alter Mann identifiziert worden, der öffentlich zu Straftaten aufgerufen habe, teilte die Polizei mit. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden, über die Dauer wollte ein Gericht noch am Freitag entscheiden. Auch fünf seiner Begleiter wurden in Gewahrsam genommen, später aber wieder entlassen. Außerdem sprach die Polizei zwölf Platzverweise aus und stellte unter das Waffenverbot fallende Gegenstände wie eine Schutzbrille sicher.