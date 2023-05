Polizeipräsident: Viele Änderungen seit Hanauer Anschlag

Es war die vorletzte Sitzung des Ausschusses gewesen. Bei der Abschluss-Sitzung am 7. Juli soll als letzter Zeuge Innenminister Peter Beuth (CDU) vernommen werden. Der Abschlussbericht soll im Dezember im Plenum beraten werden, wie der Ausschuss-Vorsitzende sagte, also nach der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober. „Wir wollen dieses sensible Thema aus der aufgeheizten und aufgeregten Wahlkampfzeit heraushalten“, sagte Vanessa Gronemann (Grüne).