Polizisten fahnden nach Schlägern - und finden Dealer

Kassel (dpa/lhe) - . Auf der Suche nach Beteiligten einer Schlägerei in Kassel sind Polizisten stattdessen auf einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Drogendealer gestoßen. Der 28-Jährige wurde festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe 86 Gramm Heroin bei sich getragen. Dieses habe einen geschätzten Straßenverkaufswert von 3000 Euro.