Portal: Fast jeder dritte Europa-Passagier 2022 verspätet

Besserung sei für 2023 nicht in Sicht, sagte Pawliszyn: „Wir gehen davon aus, dass dieser Negativtrend auch in diesem Jahr anhalten wird. Wie in vielen anderen Branchen ist der Fachkräftemangel weiterhin ein gravierendes Problem, das den Flugbetrieb behindert. Dazu kommen Personalstreiks, die zusätzlich zu Verzögerungen führen.“