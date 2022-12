Porzellanmanufaktur gerettet: Land Hessen springt ein

Die Höchster Porzellan-Manufaktur, die zweitälteste in Deutschland nach der Staatlichen Porzellan-Manufaktur in Meißen bei Dresden, steckt schon länger in der Krise. Das Unternehmen hatte schon 2018 Insolvenz anmelden müssen, wurde aber von einem asiatischen Investor übernommen - mit wenig Erfolg: Anfang Juni musste die Höchster Porzellanmanufaktur erneut Insolvenzantrag stellen. In der Folge suchte Insolvenzverwalter Schmitt von der Kanzlei Schultze & Braun nach Investoren und wandte sich an die hessische Landesregierung.