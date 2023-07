Poseck: Gegen Kindesmissbrauch IP-Adressen speichern

Die elektronische Akte werde bisher in 29 Gerichten in Hessen verwendet, ergänzte Poseck. Das gesetzlich vorgegebene Ziel ihrer vollständigen Einführung in der Justiz bis Ende 2025 solle erreicht werden. Beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Justiz sei Hessen führend. „Das Projekt „Frauke“ beim Amtsgericht Frankfurt, das Künstliche Intelligenz in Massenverfahren, nämlich Fluggastrechteverfahren, einsetzt, wird deutschlandweit beachtet und ausgezeichnet“, sagte er. In den nächsten Wochen starte beim Landgericht Frankfurt ein weiteres KI-Projekt für Massenverfahren.