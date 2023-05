Poseck: Mehr Schutz vor häuslicher Gewalt mit Fußfesseln

„Ein Instrument an dieser Stelle könnte sein, dass man die Fußfessel noch umfassender einsetzt - also die elektronische Aufenthaltsüberwachung“, sagte Poseck. Damit könne erkannt werden, wenn „der Täter, der Partner oder der Ex-Partner“ sich nähere, und rechtzeitig eingeschritten werden. Laut dem Minister könnte eine entsprechende Auflage zentral für alle Bundesländer in der „Gemeinsamen Überwachungsstelle für elektronische Fußfesseln“ im hessischen Weiterstadt kontrolliert werden.