Poseck würde nach der Wahl gerne Justizminister bleiben

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) kann sich eine weitere Amtszeit in seinem Ressort nach der Landtagswahl im Herbst gut vorstellen. „Das politische Gestalten macht mir Freude“, sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Der Rechtsstaat und eine leistungsfähige Justiz lägen ihm sehr am Herzen. „Von daher würde ich gerne weiter Verantwortung tragen. Am liebsten natürlich als Justizminister hier in diesem Bundesland“, sagte Poseck.