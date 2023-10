Postbank-Probleme kosten Deutsche Bank viele Millionen

Frankfurt/Main (dpa) - . Trotz der Probleme bei der Postbank wächst die Zuversicht beim Mutterhaus Deutsche Bank. Der Vorstand sei zuversichtlich, die für 2025 gesetzten strategischen Ziele nicht nur zu erreichen, sondern sogar übertreffen zu können, schrieb Konzernchef Christian Sewing am Mittwoch in einem Brief an die Mitarbeiter anlässlich der Bilanz für das dritte Quartal. Die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit den Postbank-Problemen schätzte Finanzchef James von Moltke auf etwa 30 bis 35 Millionen Euro im vierten Quartal. Im dritten Quartal seien es weniger als 10 Millionen Euro gewesen.