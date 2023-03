Präfektur verbietet erneut Ticket-Verkauf an Eintracht-Fans

Die Stadt will damit „Risiken für den Schutz der Ordnung und der öffentlichen Sicherheit“ vermeiden, die bei der Reise von Frankfurt-Fans nach Süditalien drohen könnten. Die Präfektur verwies zur Begründung auf Vorfälle rund um das Hinspiel. Am Rande des 0:2 der Eintracht war es in Frankfurt zu tätlichen Angriffen auf italienische Fans gekommen. Neun Personen wurden damals kurzzeitig in Gewahrsam genommen.