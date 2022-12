Präsentation mit Pferd: Neue Straßenbahnen vorgestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Alt trifft neu: Zusammen mit einem im 19. Jahrhundert gängigen, von einem Pferd gezogenen Modell sind in Frankfurt nagelneue Straßenbahnen vorgestellt worden. Insgesamt 58 Fahrzeuge des Typs „Citadis SX05“ hat die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) bestellt. Sie werden ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag in der Mainmetropole unterwegs sein - und sollen neben barrierefreiem Zugang mehr Platz bieten, auch für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle.