Präsident Fritsch: Aufstieg „wie Champions League“

Darmstadt (dpa) - . Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga mit euphorischen Worten gefeiert. „Für uns ist das wie für andere die Champions League. So fühlen wir uns auch. Ich frage mich, was die ganzen Leute vor dem Tor vorm Stadion wollen. Offensichtlich ist was Großes passiert“, sagte Fritsch am Freitagabend der ARD-Sportschau. Zuvor hatten die Lilien mit einem 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg den vierten Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse perfekt gemacht.