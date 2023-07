Preis von 32.500 Euro für Instandsetzung von Baudenkmälern

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit individuellen Lösungen und Geschick besondere Bauwerke instandsetzen: Der Hessische Denkmalschutzpreis würdigt den Einsatz für das Kulturerbe mit insgesamt 32.500 Euro. Der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, Markus Harzenetter, erklärte am Montag in Wiesbaden: „Die Bandbreite der Maßnahmen reicht von einem Fachwerkhaus in Niederbrechen als herausragendem Beispiel für die Wiederbelebung des historischen Ortskerns über den fast schon verloren geglaubten Gasthof zum Goldenen Löwen in Limburg, der nun wieder das Stadtbild ziert, bis hin zur Stadthalle in Hattersheim als einem wegweisenden Beispiel für den Umgang mit Kulturdenkmal der 1970er Jahre.“