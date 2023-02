Preisauftrieb zu Jahresbeginn auch in Hessen wieder stärker

Wiesbaden (dpa) - . Zu Jahresbeginn hat der Preisauftrieb auch in Hessen wieder zugelegt. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Verbraucherpreise im Januar um 8,5 Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Nach überarbeiteten Daten lag die Jahresteuerungsrate im Dezember bei 7,7 Prozent und im November bei 8,6 Prozent.