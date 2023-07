Preise für Literaturkritikerin Person und Biologe Glaubrecht

Darmstadt (dpa/lhe) - . Die Literaturkritikerin Jutta Person und der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht werden von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet. Person erhalte den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay, Glaubrecht werde mit dem Sigmund-Freud-Preis geehrt, wie die Akademie in Darmstadt am Freitag mitteilte. Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert, sie werden zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis am 4. November in Darmstadt verliehen.