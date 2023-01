Preise für Neubau von Wohngebäuden steigen rasant

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Hessen sind im vergangenen Jahr rasant gestiegen. Im Vergleich zum Jahr zuvor habe es einen Zuwachs um durchschnittlich 13,8 Prozent gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mit. Das sei der stärkste Anstieg der Baupreise seit 52 Jahren.