Premiere für Weishaupt: Sieg im Großen Preis von Frankfurt

Auch als Veranstalter war Rath am Wochenende erfolgreich. Rund 50.000 Menschen hatten das viertägige Turnier besucht und damit etwa genau so viele wie bei der letzten Veranstaltung 2019 - damals ein Besucherrekord. Zu schaffen machten den Veranstaltern die hohen Energiepreise, hinzu kam das kalte Wetter. „Wir mussten an allen Tagen das Abreitezelt heizen, weil sonst der Boden gefroren wäre“, sagte Rath. Für das nächste Jahr konnte er eine Woche vor Weihnachten jedoch bereits eine frohe Nachricht verkünden: 2023 soll in Frankfurt erstmals auf Vier-Sterne-Niveau gesprungen werden.