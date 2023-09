Premiere mit Titelträumen: Eintracht startet Europa-Tour

Im Duell mit den in dieser Saison noch sieglosen Schotten sei sein Team klarer Favorit. „Dieser Rolle wollen wir gerecht werden“, verkündete der 42-Jährige. Die Marschroute für die erste Europa-Etappe in der Gruppe G, in der PAOK Saloniki und HJK Helsinki die weiteren Gegner sind, ist klar: „Der Gruppensieg sollte unser Ziel sein, weil unser Verein in den letzten Jahren auf diesem Niveau sehr gut war.“