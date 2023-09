Privathaushalte verbrauchen vier Prozent weniger Heizenergie

Den Daten zufolge stiegen die Kosten für Heizenergie in Hessen im Median um rund 31 Prozent. Damit lagen die Preissteigerungen leicht über dem Bundesmittelwert von rund 29 Prozent. Bundesweit waren die Preissteigerungen in Schleswig-Holstein am höchsten. Dort waren die Heizenergiepreise um 47 Prozent gestiegen. Auch bei der Einsparung war Schleswig-Holstein mit einem Minus von 7,3 Prozent Spitzenreiter. Am wenigsten eingespart wurde in Baden-Württemberg und in Bayern.